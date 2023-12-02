Сообщивший об отказе двигателя борт успешно приземлился в Шереметьево Airbus A321 приземлился в Шереметьево после сообщения об отказе двигателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Airbus А321, следовавший рейсом Санкт-Петербург — Москва, совершил экстренную посадку в Шереметьево. Предположительно, у самолета отказал левый двигатель, сообщает РИА Новости. По прилету сразу же были организованы штатные процедуры по обслуживанию пассажиров.

Воздушное судно в 13:11 мск благополучно совершило посадку. Начинаются штатные процедуры по обслуживанию пассажиров рейса на прилете, — говорится в сообщении.

Ранее самолет, летевший рейсом Москва — Бишкек, осуществил аварийную посадку в аэропорту Самары. Причиной ЧП могла стать неисправность одного из двигателей воздушного судна. На борту лайнера находились 190 человек, включая шестерых членов экипажа. По имеющимся данным, в результате аварийной посадки самолета никто не пострадал.

Также сообщалось, что самолет Boeing-737, вылетевший из Сочи, совершил аварийную посадку в Челябинске из-за технической неисправности. На борту воздушного судна находилось 189 человек. По предварительным данным, у лайнера случилась неисправность с выпуском закрылок. В результате происшествия пострадавших нет.

В октябре самолет Boeing 737, выполнявший рейс компании Smartavia из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы ВПП в аэропорту Перми. СМИ писали, что причиной могла стать ошибка экипажа. Предположительно, пилоты не рассчитали тормозной путь, поскольку не учли данные о сложных погодных условиях и снеге.