Собянин рассказал о помощи москвичам после атак дронов Собянин: жителям эвакуированных домов оказали психологическую и социальную помощь

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В Москве жителям эвакуированных после атаки беспилотных летательных аппаратов домов оказывают психологическую и социальную помощь. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он также отметил, что работники городских медицинских организаций в течение всего дня работали в усиленном режиме, однако вся необходимая помощь гражданам была оказана на месте.

Несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая еще помощь необходима, — написал Собянин.

Градоначальник заверил, что вся помощь гражданам будет оказана, социальные службы города останутся на связи с людьми.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 30 мая Моcкву попытались атаковать восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены cредствами РЭБ.

Сергей Собянин подтвердил, что неcколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Дроны попали в два жилых дома на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, реагируя на произошедшее, заявил о необходимости ввести военное положение в России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ. В своем Telegram-канале политик призвал к уничтожению «всей этой террористической ячейки», имея в виду украинских военных.