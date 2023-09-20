Собянин распорядился повысить городскую доплату к пенсии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести индексацию городской доплаты к пенсии к следующему году, сообщает «Москва 24» со ссылкой на информацию, опубликованную на портале мэра и правительства российской столицы. Размер индексации при этом не уточняется.

Издание отмечает, что такое поручение Сергей Собянин дал на первом после своего вступления в должность заседании президиума правительства Москвы.

Также сообщается, что с 1 сентября произошла индексация пенсий у некоторых категорий россиян. Так, для работников, которым в сентябре исполняется 80 лет, фиксированная денежная часть выросла вдвое — с 7567,3 до 15 134,6 рубля.

Наряду с этим поручением градоначальник на заседании распорядился внести изменения в госпрограммы развития столицы, добавляет издание. Обновления коснутся программ реновации жилья, «Московское долголетие», «Мой район», реконструкции городских поликлиник, программы развития метрополитена и ряда других.

Ранее в Московской области неработающие пенсионеры с низкими доходами стали получать ежемесячные доплаты к пенсиям. Выплаты положены гражданам старше 65 лет с пенсией ниже 18 тысяч рублей. Такой пенсионер должен жить на территории Подмосковья по меньшей мере 10 лет и в настоящее время должен проживать один или с другим неработающим пенсионером. Кроме того, при наличии права на перерасчет пожилые люди получат единовременную выплату за все прошедшие месяцы текущего года.