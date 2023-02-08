Собянин пообещал пересадить чиновников на электромобили Собянин: все городские службы Москвы постепенно перейдут на электромобили

Фото: City News Moskva/Russian Look/Global Look Press

Сергей Собянин

В Москве все службы города постепенно будут переведены на электромобили. В настоящее время электрическим транспортом осуществляется 80% пассажирских перевозок в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «АиФ».

Восемьдесят процентов пассажирских перевозок в городе уже осуществляется электрическим транспортом. Остаются ещё автобусы, в том числе частные, с двигателями внутреннего сгорания, но мы их будем переводить на электрическую тягу. Постепенно переведём все службы города на электромобили, — сказал Собянин.

Он добавил, что в правительстве города намерены провести работу с таксомоторными компаниями, дабы все они перешли на электротягу. По словам Собянина, электричества в городе на это хватит.

Ранее автоэксперт Петр Баканов предположил, что новые электромобили «Москвич» будут пользоваться спросом у компаний и государственных служб. Он уточнил, что для личного пользования новые автомобили будут приобретаться редко. Специалист не исключает, что новые автомобили «Москвич 3е» могут появиться в парках сервисов каршеринга.

Автозавод «Москвич» возобновил свою работу 23 ноября 2022 года. На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров. На заводе было запущено серийное производство кроссоверов «Москвич 3», которые поступят в продажу по Москве в январе, а по всей России — в марте.