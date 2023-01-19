Автоэксперт спрогнозировал, кто будет покупать электромобили «Москвич» Автоэксперт Баканов: электромобили «Москвич» будут востребованы у государственных служб

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Новые электромобили «Москвич» будут пользоваться спросом у компаний и государственных служб, считает автоэксперт Петр Баканов. В беседе с РИАМО он уточнил, что для личного пользования новые автомобили будут приобретаться редко. Специалист не исключает, что новые автомобили «Москвич 3е» могут появиться в парках сервисов каршеринга.

Основной клиент у «Москвича 3е» будет, скорее всего, не частник, а в том или ином виде компания либо государство, когда подобный автомобиль можно эксплуатировать в городах, — рассказал автоэксперт.

Баканов объяснил, что клиентов для покупки электромобилей «Москвич» в первое время будет немного по нескольким причинам. Основной причиной специалист назвал дороговизну автомобилей. Также на продажах скажется неразвитая дилерская сеть и недостаток зарядных устройств для электромобилей в городах, отметил эксперт. По словам Баканова, со временем продажи могут увеличиться, если в городах станет появляться больше зарядочных станций для электромобилей.

Ранее сообщалось, что в розничной продаже уже появились первые кроссоверы «Москвич 3» и их электрическая модификация «Москвич 3е».

Автозавод «Москвич» возобновил свою работу 23 ноября 2022 года. На открытии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров. На заводе было запущено серийное производство кроссоверов «Москвич 3», которые поступят в продажу по Москве в январе, а по всей России — в марте.