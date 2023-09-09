Собянин отказался от голосования на избирательном участке Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы в электронном виде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что проголосовал на выборах в Москве в электронном виде. Градоначальник напомнил, что проголосовать можно и на любом избирательном участке, который удобнее, а не только по месту прописки.

Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей. Если же вы хотите, можете прийти на избирательный участок. На любой — благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, — написал Собянин.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году сообщили, что за первые 25 часов проведения выборов мэра столицы в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие свыше 1,6 млн человек. Среди избирателей, которые проголосуют в электронном виде, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1000 до 5000 рублей. Москвичи, которые впервые проголосуют онлайн, гарантированно получат тысячу баллов, равных 1000 рублей у партнеров программы.

Очное и электронное голосование на выборах мэра Москвы проходит 8, 9 и 10 сентября. Помимо действующего главы столицы, выдвинутого от «Единой России», на пост мэра также претендуют депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикеры ГД Владислав Даванков («Новые люди») и Борис Чернышев (ЛДПР), а также депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ). Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00, портал для электронного голосования будет работать до 19:59 10 сентября.