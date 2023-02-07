Собянин назвал число задержанных по видеокамерам в Москве Собянин: с помощью городских видеокамер задержали более 7,7 тысячи находящихся в розыске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 7,7 тысячи человек, находящихся в федеральном розыске, были задержаны с помощью городских камер видеонаблюдения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, благодаря камерам в Москве значительно уменьшилось количество квартирных краж и работа по внедрению системы видеонаблюдения будет продолжена.

В настоящее время в метро и в городе было задержано 7713 человек, находящихся в федеральном розыске, это чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти. Эта система в течение нескольких секунд распознает [разыскиваемых], дает сигнал для работы полиции, — сказал Собянин.

При этом он отметил, что до внедрения системы многие горожане скептически отзывались о ней, опасаясь слежки, однако, по словам мэра, видеонаблюдение необходимо для безопасности столицы.

Вы знаете, много было всяких скептических замечаний по поводу видеонаблюдения в городе, всяких инсинуаций, что это плохо, что за кем-то будут следить. Система видеонаблюдения в первую очередь, конечно, работает на безопасность города, — указал градоначальник.

Ранее в Москве отследили по камерам и задержали 16 жителей Армении, которые находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в своей стране. Бежавших ловили в разных районах, в основном на станциях метро. Как сообщалось, их планируют отправить в Армению, где им грозит до двух лет лишения свободы.