SHOT: в Москве задержали 16 уклонистов от срочной службы в Армении

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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В Москве отследили по камерам и задержали 16 жителей Армении, которые находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в своей стране, сообщает Telegram-канал SHOT. Бежавших ловили в разных районах, в основном на станциях метро. Теперь их планируют отправить в Армению, где им грозит до двух лет лишения свободы.

Самого старшего из задержанных, 48-летнего Артика Мелояна, в Армении искали с 2001 года. Он жил в Мытищинском районе без регистрации и официально не работал. Самый младший из задержанных, 18-летний студент Московского индустриального колледжа по фамилии Каграманян, находился в розыске с ноября 2022 года. Также среди уклонистов значится второкурсник колледжа «Синергия». Сейчас все задержанные находятся под стражей.

Ранее прокуратура Москвы обнаружила около 800 уклонистов, которым сотрудники института «Синергия» за деньги выдавали справки об обучении для уклонения от мобилизации. До этого правоохранительные органы выявили лиц, причастных к незаконной выдаче документов: за такую услугу сотрудники института требовали 180 тысяч рублей.

В пресс-службе вуза уточнили, что выявили шесть уклонистов, которым сотрудники вуза за деньги выдавали справки. Также известно, что Хорошевский суд Москвы задержал трех сотрудников приемной комиссии вуза — Григория Чмелева, Дмитрия Кухерева и Андрея Забавина по этому делу. В их кабинетах нашли бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры.