Собчак: в Подмосковье пытались вручить повестки посетителям ресторана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале о том, что подмосковная полиция начала разносить повестки по ресторанам. По словам одной из посетительниц, клиентам заведения «Клешни и Хвосты» в Балашихе попытались вручить повестки без каких-либо печатей.

Как рассказала дочь 49-летнего Дмитрия Иноземцева Ксения, в ресторан во время праздника пришли четверо полицейских и несколько людей в штатском. Проверив документы у всех сотрудников общепита, они пытались вручить клиентам повестки без печатей о явке в военкомат. Сам Дмитрий повестку получать отказался, в том числе потому, что не служил в армии по состоянию здоровья из-за порванного ахиллесова сухожилия и трещины в позвоночнике.

Со слов менеджера ресторана, нескольким людям повестки всё-таки вручили, — заключила Собчак.

Ранее в Минобороны рассказали, что за неявку в военкомат по повестке уголовное наказание не предусмотрено. Однако можно получить штраф от 500 рублей до 3000. Таким образом в ведомстве ответили на вопрос, что делать человеку, если ему пришла повестка, а он находится за границей.

В Минобороны разъяснили, что гражданин является мобилизованным и получает права и обязанности военнослужащего только после прибытия в военный комиссариат, прохождения медицинского освидетельствования, решения мобилизационной комиссии и издания соответствующего приказа. Если гражданин уклоняется от службы в армии уже после этого, для него может наступить ответственность по недавно принятой 337-й статье УК РФ, добавили в ведомстве.