15 февраля 2026 в 12:35

Система ПВО уничтожила три летевших на Москву беспилотника

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы, были нейтрализованы средствами ПВО Министерства обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX. В настоящее время на месте крушения их фрагментов работают сотрудники экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

Позже мэр Москвы написал, что системы ПВО ликвидировали еще один дрон ВСУ.

Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, — добавил Собянин.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 222 беспилотных летательных аппарата Украины. По информации ведомства, все сбитые цели были беспилотниками самолетного типа.

До этого российские вооруженные силы атаковали объекты транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались украинской армией. В Минобороны РФ сообщили, что удары были нанесены с применением авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

