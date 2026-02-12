Москвичей предупредили о сильном снегопаде Гидрометцентр: снежный покров в Москве за день увеличится на шесть сантиметров

Высота снежного покрова в Москве после сильных осадков в четверг, 12 февраля, увеличится на шесть сантиметров, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. Интенсивный снегопад в столице ожидается с 09:00.

Прирост снега может составить до шести сантиметров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с непогодой в Москву придет оттепель. В пятницу, 13 февраля, температура воздуха днем может достигнуть плюс трех градусов, также не исключается первый в этом году дождь.

Ранее желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Московской области из-за надвигающегося снегопада. Синоптики отметили, что предупреждение будет действовать с 09:00 12 февраля до 09:00 13 февраля по московскому времени.

До этого сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что после недолгой оттепели в Москву 15 февраля придет похолодание. Она отметила, что в течение суток пройдет снег, а температура воздуха составит минус два — семь градусов. Синоптик также рассказала, что в ближайшее время сильных морозов в Московском регионе не ожидается.