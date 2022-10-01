Shot: водитель сбил двух пешеходов, проехав на красный свет в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На севере Москвы водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 100 проехал на красный свет, врезался в другую машину и сбил двух пешеходов, сообщает Shot. По информации Telegram-канала, за рулем иномарки мог находиться начальник отдела МВД России по Савеловскому району столицы полковник Александр Долгов.

Уточняется, что инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Пострадавшие, как указали в источнике, остались живы. Обоих госпитализировали с переломом таза и ушибом головного мозга.

По предварительной информации, водитель был трезв, — сказано в сообщении.

29 сентября утром в Махачкале «КАМАЗ» врезался в пассажирский микроавтобус, после чего протаранил еще две машины. В результате трагедии погибли четыре человека, еще десять человек получили ранения разной степени тяжести.

Инцидент произошел около 10:00 на 819-м км автодороги «Кавказ» в Дагестане. У водителя «КАМАЗа» отказали тормоза, в результате чего он не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Газель», а также легковыми автомобилями «LADA Niva» и «ВАЗ-2109».