SHOT: у избитого в Москве восьмимесячного младенца нашли застарелые травмы

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При обследовании избитого в Москве восьмимесячного младенца нашли множественные застарелые травмы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, медики диагностировали у малыша открытый и неправильно срастающийся перелом плеча, закрытые неправильно сросшиеся переломы предплечья и бедер.

Кроме того, выяснил канал, у ребенка гематомы на лице и теле, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение. Врачи считают чудом, что после стольких травм кроха остался жив. Отмечается, что они делают все для стабилизации состояния младенца.

Ранее стало известно, что из захламленной квартиры на улице Нижегородская в Москве госпитализировали восьмимесячного малыша с травмами. Скорую вызвала 31-летняя мать, она рассказала, что упала на ребенка во время приступа эпилепсии, однако правоохранители усомнились в правдивости ее слов. Полиция задержала мать и ее 33-летнего сожителя по подозрению в истязании.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Известно, что ранее женщину лишили родительских прав на двоих старших детей. Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.