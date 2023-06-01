SHOT: похожий на взрывчатку предмет нашли около Шереметьево

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT cообщил, что около аэропорта Шереметьево нашли похожий на взрывчатку предмет. По данным канала, он цилиндрической формы с металлическим наконечником длиной около 30 сантиметров. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT сообщает, что предмет обнаружили рядом с Международным шоссе недалеко от аэропорта, на месте начали работать экстренные службы.

30 мая SHOT сообщал, что два неопознанных объекта пролетели над самолетом «Победы», вылетавшим из Шереметьево. По данным канала, неизвестно, было ли связано ли ЧП с атакой дронов на Москву. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По информации канала, когда самолет был на высоте около 900 метров, пилоты заметили два летательных аппарата, неопознанные объекты двигались выше борта на 150 метров во встречном направлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал.