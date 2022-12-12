Школьник получил пулевое ранение в Кузьминском лесопарке в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученик 11-го класса столичной школы получил ранение в Кузьминском лесопарке, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Главному управлению (ГУ) МВД по Москве. Как уточняет агентство, информацию подтвердили в территориальном отделе полиции. Инцидент произошел вчера, 11 декабря, сообщение о ранении поступило в полицию из больницы — пострадавшего доставили в реанимацию около 21:00.

Со слов потерпевшего, ранение он получил от неизвестного в Кузьминском лесопарке примерно в 19 часов, — сообщил источник.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, собеседник в правоохранительных органах рассказал, что в пятницу, 9 декабря, девятиклассник подмосковной школы получил несколько ножевых ранений в районе Шипиловского проезда в Южном округе Москвы. Полиция задержала несовершеннолетнего подростка, которого подозревают в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело.

6 декабря в школе № 21 Нижневартовска между восьмиклассниками произошла поножовщина. Пострадавший школьник с ножевым ранением был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. После произошедшего уроки в школе отменять не стали.