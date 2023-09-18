Шесть иномарок столкнулись в столичном Бутово и перекрыли движение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на улице Поляны столкнулись шесть автомобилей, сообщает Telegram-канал Mash. В результате аварии пострадали двое человек. Движение по двум из трех автомобильных полос перекрыто. На месте работают экстренные службы. В Сети появились видео с места ДТП.

По данным Mash, в Северном Бутово столкнулись машины марок Nissan, Audi, Mercedes, Škoda, Hyundai и Volkswagen. Источник «360» утверждает, что столкновение произошло между семью машинами, одна из них перевернулась. В пресс-службе МВД заявили, что в аварию попали пять машин. В результате ДТП пострадала одна женщина, после осмотра ее отпустили домой.

Ранее в Подмосковье на Симферопольском шоссе столкнулись три фуры. По данным полиции, в результате аварии водитель одного из грузовиков скончался. Движение по Симферопольскому шоссе в сторону Москвы оказалось заблокированным.

До этого на Садово-Спасской улице в центре Москвы столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек, стоявших на проезжей части у авто с включенными аварийными сигналами. На кадрах с уличных камер видно, как двое человек стоят на проезжей части у легкового авто. В нескольких метрах за машиной на дороге был установлен знак аварийной остановки. Не исключено, что другой участник ДТП вовремя его не заметил, из-за чего и произошло столкновение.