Семейную пару задержали в Москве за запуск бело-голубого флага Baza: семейную пару задержали в Москве по подозрению в запуске бело-голубого флага

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В Москве задержали семейную пару, подозреваемую в запуске бело-голубого флага, сообщает Telegram-канал Baza. Такую символику используют в том числе члены легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которые 22 мая атаковали Белгородскую область.

Флаг, запущенный с помощью воздушных шаров, вечером 22 мая заметили жители района Чертаново, которые сняли его на видео. Похожий стяг с шарами также видели в районе МГУ. Следователи отследили подозреваемых, установив, что они приехали в Чертаново на автомобиле Toyota Camry и выпустили шары из багажника. Ими оказались 34-летний мужчина из Гомеля и его 33-летняя супруга, которых задержали спустя несколько часов. Сейчас полиция проводит проверку.

В июне 2022 года в Новосибирске суд приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей участника парада Победы, который нес в руках бело-сине-белый флаг. Мужчину обвинили по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В мае 2023 года над Красной площадью в Москве запустили воздушные шары с украинским флагом. Подозреваемых вскоре задержали, ими оказались двое граждан Таджикистана, которые заявили полицейским, что запускали разноцветный плакат с надписью «Спасибо за дочь».