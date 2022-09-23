RTVI: участников митинга не выпускают с Манежной площади

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Акция «Своих не бросаем»

Участников правительственного митинга-концерта «Своих не бросаем» не выпускают с Манежной площади, сообщает RTVI. Журналисты отмечают, что участникам мероприятия не разрешают выйти даже в туалет. Полицейские требуют подождать хотя бы час. Территория оцеплена полностью.

По данным RTVI, некоторые участники показывают свои пресс-карты, билеты на поезд и свидетельства инвалидности, однако сотрудники правоохранительных органов никак на это не реагируют. По оценкам полиции, на мероприятии находится более 50 тысяч человек.

Позже издание удалило сообщение об инциденте из своего Telegram-канала.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проводит в Москве митинг в поддержку решения президента России Владимира Путина принять волеизъявление жителей ДНР, ЛНР и других территорий, находящихся под контролем ВС России. Сами референдумы стартовали утром 23 сентября.

Референдумы о вхождении в состав России продлятся вплоть до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков, в ЛНР — 461 участок. Для беженцев откроют участки в России. У избирателей из Запорожской области будет 394 участка, в Херсонской области — 198.