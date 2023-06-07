Россияне смогут получать электронные подписи за рубежом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, находящиеся за пределами страны, смогут получить электронную подпись до конца 2023 года для участия в судебных процессах, продажи недвижимости и оформления кредитов, пишут «Известия» со ссылкой на генерального директора «РТ-Проектные технологии» Олега Менжинского. Вначале возможность получения электронной подписи будет предоставлена в Белоруссии.

В случае успешной реализации мероприятия министерство оценит возможность распространения такого механизма и на другие иностранные государства, — добавил Менжинский.

В последствии ожидается расширение на дополнительные девять стран. По словам Менжинского, электронная подпись будет доступна для получения в российских посольствах за границей. Предусмотрено, что не только российские граждане, но и жители указанных стран смогут получить электронную подпись.

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