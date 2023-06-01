В России вновь начали оформлять биометрические загранпаспорта

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«Госуслуги» снова стали принимать документы на оформление биометрического загранпаспорта. Эта услуга была активирована на сайте утром 1 июня. До этого при попытке оформить документ нового образца у пользователя на экране появлялось сообщение «Загранпаспорт нового образца временно не оформляется». ТАСС передает, что в Еврейской автономной области за оформлением нового документа с утра обратился один человек.

С сегодняшнего дня услуга оказывается, поступило одно обращение, — заявили в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Полиция Амурской области сообщила, что в их подразделения за биометрическим паспортом обратились пять граждан.

В феврале выпуск паспортов был приостановлен из-за нехватки чипов. Тогда в Гознаке предупреждали, что желающим получить загранпаспорт нового типа придется ждать дольше обычно, поскольку накопилась очередь из желающих оформить документ с биометрией.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Евгений Иванов заявил, что Россия готовит соглашения о взаимном упрощении визового режима с шестью странами. В том числе ведется работа над такими проектами с Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.