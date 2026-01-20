Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:55

Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения

Ресторатор Миронов: бизнес становится нерентабельным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ресторанный бизнес в Москве становится нерентабельным, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов Сергей Миронов. Он отметил, что потребители переходят на более бюджетные варианты.

Мы наблюдаем очень серьезный спад потребительской активности, переход потребителей в демократичный сегмент. Ресторанный бизнес стал гораздо менее рентабельным, потому что выросла стоимость продуктов, вырос фонд заработной платы, а выручка при этом уменьшилась, — рассказал Миронов.

По словам ресторатора, сейчас большую популярность набирает готовая еда из магазинов. Он отметил, что из-за столиков и кофемашин сетевые магазины сейчас все чаще превращаются в кофейни и кафе, создавая конкуренцию.

Ранее сообщалось, что в Москве за первый неполный месяц 2026 года закрылось рекордное количество ресторанов. Всего прекратили работу 45 популярных заведений столицы. В их числе такие известные места, как «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, The Toy, MiMi на Боровском шоссе и beerside — по сравнению с прошлым годом это число увеличилось в два раза.

Москва
рестораны
закрытия
рентабельность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
«Мы в курсе»: Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине
Европеист оценил шансы Франции добиться участия в мирных переговорах
Лавров объяснил истинную суть вопроса с Гренландией
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.