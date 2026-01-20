Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения

Ресторанный бизнес в Москве становится нерентабельным, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов Сергей Миронов. Он отметил, что потребители переходят на более бюджетные варианты.

Мы наблюдаем очень серьезный спад потребительской активности, переход потребителей в демократичный сегмент. Ресторанный бизнес стал гораздо менее рентабельным, потому что выросла стоимость продуктов, вырос фонд заработной платы, а выручка при этом уменьшилась, — рассказал Миронов.

По словам ресторатора, сейчас большую популярность набирает готовая еда из магазинов. Он отметил, что из-за столиков и кофемашин сетевые магазины сейчас все чаще превращаются в кофейни и кафе, создавая конкуренцию.

Ранее сообщалось, что в Москве за первый неполный месяц 2026 года закрылось рекордное количество ресторанов. Всего прекратили работу 45 популярных заведений столицы. В их числе такие известные места, как «Дорогая, я перезвоню», Smoky BBQ, The Toy, MiMi на Боровском шоссе и beerside — по сравнению с прошлым годом это число увеличилось в два раза.