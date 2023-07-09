На юге Москвы мальчик упал с 10-го этажа

Фото: moscowproc/t.me

В Москве из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома на Севастопольском проспекте выпал малолетний ребенок, сообщает в Telegram-канале столичная прокуратура. Семилетний мальчик погиб на месте от полученных травм.

В момент случившегося ребенок находился в квартире с матерью. На месте инцидента работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Черемушкинского межрайонного прокурора Андрей Цветков. Проводится проверка.

Ранее на юго-западе Москвы годовалый ребенок выпал из окна квартиры жилого дома. В прокуратуре столицы добавили, что малыш госпитализирован. О состоянии ребенка не сообщалось.

В конце мая на 2-й Песчаной улице в Москве двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась на месте. В столичной прокуратуре заявили, что в этот момент отец ребенка находился дома.

До этого в Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Большая Черкизовская. Ребенок был госпитализирован. По данным прокуратуры, родители на некоторое время оставили малыша без присмотра. Он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.