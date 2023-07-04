На юге Москвы из окна дома выпал годовалый ребенок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы годовалый ребенок выпал из окна квартиры жилого дома, сообщает Telegram-канал прокуратуры столицы. В ведомстве добавили, что он госпитализирован. О состоянии ребенка не сообщается.

Из окна квартиры на четвертом этаже дома по ул. Сивашской, оперевшись на москитную сетку, выпал малолетний ребенок 2022 года рождения, — сообщили в прокуратуре.

Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В конце мая на 2-й Песчаной улице в Москве двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась на месте. В столичной прокуратуре заявили, что в этот момент отец ребенка находился дома.

Ранее в Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома по улице Большая Черкизовская. Ребенок был госпитализирован. По данным прокуратуры, родители на некоторое время оставили несовершеннолетнего без присмотра. Он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Ранее стало известно, что в селе Култаево Пермского края восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске. В это время его родители, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, спали. Они попытались скрыть улики, выкинув коляску на помойку. Знакомая семьи рассказала, что последние две недели мать ребенка постоянно пила.