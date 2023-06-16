Двухлетний мальчик выпал из окна в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве двухлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже жилого дома на улице Большая Черкизовская, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ребенок госпитализирован, по факту случившегося проводится проверка.

По предварительной информации, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра родителей и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна, — говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве призвали родителей оградить детей от открытых окон. В прокуратуре напомнили, что москитная сетка не защитит ребенка от падения.

Ранее в столичном районе Южное Бутово местный житель порезал жену и дочь, после чего забаррикадировался в квартире и впоследствии выпал из окна на шестом этаже. О его состоянии не уточнялось. В Сети публиковали кадры с места происшествия.

В конце мая на 2-й Песчаной улице в Москве двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и впоследствии скончалась на месте. В столичной прокуратуре отмечали, что в этот момент отец погибшей находился дома.