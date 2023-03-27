Ранее арестованный за аватар москвич признан террористом за аудиосообщение Москвич внесен в реестр террористов из-за шуточного аудиосообщения в Telegram-канале

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

25-летний москвич Филипп Медведев попал в реестр террористов за публикацию аудиосообщения в Telegram-канале на 40 человек, передает «Осторожно, новости». Причиной стала аудиодорожка с пародией на блогера Дмитрия Иванова, более известного как Камикадзе Ди (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

В аудиозаписи Медведев «призвал неустановленные лица» ударить «Искандерами», разрушить здание ФСБ и построить на его месте «апарт-отель Россия». В этом и был установлено наличие призывов к преступлению. Запись была опубликована в мессенджере 14 апреля.

Сейчас Медведев находится в СИЗО. С 23 января его арестовывали за аватар с нацистским движением «Русская освободительная армия» времен гитлеровской Германии, твита с членами Ку-Клукс-Клана и колонки, где рядом поставлены слова «Израиль» и «крысы». До этого Медведев получал судимость за срыв символа Z с полицейского автомобиля.

Ранее Росфинмониторинг внес в упомянутый реестр предполагаемого организатора диверсии в Брянской области Дениса Капустина. Он является одним из руководителей так называемого «Русского добровольческого корпуса».