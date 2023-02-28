Путин посетит церемонию открытия долгожданного объекта в Москве Путин 1 марта посетит церемонию открытия Большой кольцевой линии метро

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

22 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (слева) во время осмотра вагона метро «Москва»

Президент России Владимир Путин 1 марта примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии московского метро. Церемония пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра города Сергея Собянина, говорится на сайте Кремля.

Первого марта Владимир Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии Московского метро. Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что откроются девять последних станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Отмечается, что запуск новой линии разгрузит транспортное сообщение в 34 районах Москвы с населением более трех млн человек. Нагрузка на другие линии в связи с открытием будет значительно снижена. Ожидается, что на ряде маршрутов экономия времени при ежедневных поездках составит до 35–45 минут.

Ранее Собянин рассказал о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии столичного метро позволит переключить внимание на строительство новых радиальных направлений, которые будут с ней связаны. Речь идет о Рублёво-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях.