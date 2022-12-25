«Просто ужас»: синоптик предупредил москвичей о сложной рабочей неделе Синоптик предупредил москвичей о ледяных дорогах на следующей неделе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На следующей неделе в Москву вернутся морозы, на дорогах и тротуарах появится лед, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, также в столице ожидаются снегопады, а температура может упасть до минус 7–10 градусов.

С понедельника в Москву начнут возвращаться морозы и ледяные «катки» на дорогах, одним словом, просто ужас. А уже ко вторнику в столицу вернуться снегопады, а столбик термометра встанет на отметке в 7 —10 градусов ниже ноля, — заявил Шувалов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус ранее рассказал, что декабрь в этом году выдался холоднее нормы, поэтому Новый год тоже будет холоднее, чем обычно. Последние новогодние праздники, напомнил специалист, были достаточно теплыми, но этот год станет исключением. Жителям и гостям столицы нужно готовиться к морозной погоде, отметил Леус.