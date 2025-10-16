Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 11:21

Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предотвращен вывод почти 18,5 млрд рублей из группы компаний «Домодедово» в пользу бывшего бенефициара предприятия, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Остановить перевод удалось благодаря вмешательству транспортной прокуратуры.

В конце 2024 года бывший владелец группы компаний Домодедово заключил договор на выделение ему реального займа в размере около 18,5 миллиардов рублей. При этом поручителями по этому соглашению были определены семь производственных предприятий аэропорта, — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура попросила проводить судебный процесс по делу Домодедово в закрытом формате, так как материалы содержат информацию о состоянии транспортной безопасности и системе антитеррористической защиты аэропорта. Суд располагает документами финансовой разведки о выводе капитала за границу иностранными резидентами и «принимаемых ответчиками мерах по нанесению ущерба экономическому суверенитету страны».

Ранее стало известно, что ФСБ России и Следственный комитет задержали пятерых участников организованной группы по делу о выводе за рубеж 2,5 млрд рублей, которые были направлены на финансирование Вооруженных сил Украины. Организатор группы — гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга — объявлен в международный розыск.

