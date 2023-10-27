Пробки в Москве вечером 27 октября: сколько баллов, какие улицы стоят Сильные пробки образовались в Москве из-за снегопада 27 октября

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве вечером 27 октября образовались пробки, которые оцениваются в девять баллов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Карты». В каких районах столицы затор и почему?

Почему в Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве стали следствием первого за эту осень затяжного снегопада.

Ранее о возможности образования восьмибалльных пробок сообщал столичный департамент транспорта. При этом в ведомстве порекомендовали водителям выезжать до 16:00 или после 19:00. Также дептранс предупреждал, что на дорогах может образовываться гололедица.

Мэр Москвы Сергей Собянин тоже обратил внимание жителей и гостей города на сложные погодные условия. Он попросил автомобилистов быть внимательными на дорогах.

«Ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Прошу автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте», — написал Собянин в авторском Telegram-канале.

Какие дороги и улицы стоят

Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках практически сомкнулось Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения на севере и северо-востоке.

Кроме того, заторы наблюдаются на Москворецкой, Котельнической, Пречистенской, Овчинниковской набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце — от Яузского до Страстного бульвара, а также на улицах Большая Никитская, Петровка, Мясницкая.

Также значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на севере, северо-западе. Отдельные заторы есть и на МКАД на юге и юго-востоке.

О чем предупреждало ГУ МЧС России по Москве

В ведомстве сообщали, что в течение пятницы, 27 октября, в городе ожидаются снег, гололедица и сильные порывы ветра.

В МЧС советовали москвичами быть внимательнее за рулем, а также не парковать свои машины около деревьев и шатких конструкций.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что ближе к вечеру в Москве пойдет снег, и на дорогах может образоваться гололедица.

«К 21:00 снег пойдет и в западных районах области. Ближе к ночи начнет засыпать снегом и саму Москву. В пятницу в зоне теплого фронта снегопады в столичном регионе усилятся. Температура воздуха от нуля до минус пяти градусов. Днем возможен ледяной дождь и будет около нуля градусов», — говорил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в ближайшие дни

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов сообщил NEWS.ru, что в выходные дни в российской столице ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололедица и резкое падение атмосферного давления.

«С севера Италии на нас движется активный и глубокий циклон, который принесет к концу недели осадки в виде мокрого снега и порывы ветра до 15 м/c. Также в Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни. Температура в дневные часы составит +2 градуса, ночью столбики термометров опустятся до −1 градуса», — пояснил синоптик.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что африканское тепло придет в столичный регион в начале следующей неделе. По его словам, с понедельника по среду температура приблизится к рекордным значениям.

Так, в понедельник воздух днем прогреется до 5–10 градусов. Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Во вторник уже и ночные температуры будут положительные — плюс 3–8 градусов, а днем ожидается до плюс 6–11 градусов. В среду даже ночью будет до плюс 6–11 градусов, а днем — до 8–12 градусов», — рассказал метеоролог.

31 октября в Москве осадков не ожидается, 1 ноября будут дожди. В столичный регион в начале следующей недели придет погода, характерная для первых дней октября. Такую аномалию Вильфанд связал с направлением воздуха.

«Воздух в эти дни будет идти с юга, причем именно из Африки», — добавил он.

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