В Москву придет африканское тепло: что это значит, какая будет погода Вильфанд сообщил о резком потеплении в Москве с 30 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Африканское тепло придет в столичный регион в начале следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода будет в Москве с 30 октября по 1 ноября?

Какая погода будет в Москве с понедельника по среду

По словам специалиста, с понедельника по среду температура приблизится к рекордным значениям. В понедельник воздух днем прогреется до 5–10 градусов. Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Во вторник уже и ночные температуры будут положительные — плюс 3–8 градусов, а днем ожидается до плюс 6–11 градусов. В среду даже ночью будет до плюс 6–11 градусов, а днем — до 8–12 градусов», — заявил Вильфанд.

31 октября в Москве осадков не ожидается, 1 ноября будут дожди. В столичный регион в начале следующей недели придет погода, характерная для первых дней октября. Такую аномалию руководитель Гидрометцентра связывает с направлением воздуха.

«Воздух в эти дни будет идти с юга, причем именно из Африки», — отметил он.

Какая погода будет в Москве в выходные

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru предупредил жителей и гостей столицы об усилении порывов ветра до 15 м/с и осадков в виде мокрого снега в конце текущей недели.

«Также в Москве произойдет резкое падение атмосферного давления в выходные дни. Температура в дневные часы составит 2 градуса тепла, ночью столбики термометров опустятся до минус 1 градуса. При этом в выходные ожидается гололедица», — рассказал прогнозист.

Синоптик Татьяна Позднякова также сообщила, что в выходные в Москве будет идти сильный снегопад.

«Будет казаться, что пришла самая настоящая зима. К выходным дням высота выпавшего в столичном регионе снега составит около 7–10 сантиметров. Температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах минус 1–4 градуса днем и ночью», — заявила она «Вечерней Москве».

Согласно прогнозу Поздняковой, несмотря на обильный снегопад в выходные, ожидать сугробов не стоит. По ее словам, снежный покров в столичном регионе перестает таять ориентировочно в конце ноября — начале декабря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Первый снег в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в ноябрьские праздники

Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале рассказала, что в первые дни ноября в столичном регионе потеплеет, а снег сменится дождем.

«В предстоящие выходные зима напугает жителей столицы снегом. И многие поспешат надеть зимнюю одежду. Но лучше будет „переобуть“ лишь автомобили: в выходные без нее (зимней резины. — NEWS.ru) никак! Но к началу ноября погода исправится», — объяснила она.

Согласно прогнозу синоптика, в первых числах ноября температура вздоха повысится до 8–10 градусов. Этот температурный режим сохранится до ноябрьских праздников.

«И в праздничные дни существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет положительной и ночью, и днем», — заявила она.

4 и 5 ноября в Москве ожидается переменная облачность, небольшой дождь, также возможен туман. Температура ночью составит 6–9 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10 градусов, говорится на сайте Мeteonova.

6 ноября в столицу придет похолодание. Температура воздуха днем не поднимется выше двух градусов. Ожидается северо-восточный ветер и пасмурная погода. Большая вероятность снега и тумана. После ноябрьских праздников в Москве установится стабильно минусовая температура.

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