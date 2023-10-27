ВДНХ подготовили к международной выставке «Россия» Собянин: Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия»

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН Москва

Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия», объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Мероприятия пройдут с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года, для их проведения задействуют 67 объектов ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.

Москва готова принимать международную выставку-форум «Россия». Трудно представить более подходящее место для такого мероприятия, чем ВДНХ: исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны, — подчеркнул градоначальник.

Как пояснил Собянин, для мультимедийных экспозиций и нарядной подсветки павильонов потребуется дополнительная мощность электроэнергии. Для этого установили 12 трансформаторных подстанций и проложили еще 21 километр кабельных линий. В свою очередь для гостей выставки ввели дополнительный бесплатный транспорт, чтобы им было удобнее осматривать экспозиции и передвигаться по территории ВДНХ, а также обновили сами остановки, добавил мэр.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ, однако обязательно ознакомится с экспозицией. До этого премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что на мероприятии в том числе представят итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.