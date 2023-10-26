В Кремле сообщили, что Путин посетит выставку «Россия» на ВДНХ Песков: Путин осмотрит экспозицию выставки «Россия» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ, однако обязательно ознакомится с экспозицией, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. По его словам, выставка того стоит.

На открытие не приедет. Но то, что так или иначе он ее посмотрит, конечно же, это обязательно. Выставка действительно стоит того, чтобы посмотреть, там гигантский труд, — отметил представитель Кремля.

Выставку-форум «Россия» откроют в Москве 4 ноября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что там в том числе представят итоги сотрудничества России с партнерами по СНГ в различных отраслях.

Ранее сообщалось, что Третьяковская галерея открыла выставку «Николай Рерих» в честь 150-летия со дня рождения художника. Всего экспонируется более 100 различных произведений из 18 музеев и архивов, в том числе Российского государственного исторического архива.