При атаке беспилотников на Кремль Зеленскому обеспечивали алиби

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня обернулось суровой военной реальностью. Два украинских беспилотника были перехвачены в ходе их попытки атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле. Фактически удар был нацелен на известные на весь мир наши национальные символы. А потому нападение носило характер преднамеренной серьезной провокации.

Еще предстоит выяснить, откуда прилетели эти «птички». Издалека или уже с российской территории. И главное, кто реально стоит за такой провокацией, ответ на которую с нашей стороны может быть действительно сродни «Судному дню». Тот самый случай, когда все красные линии пройдены и любые закулисные соглашения, если они были (например, якобы обязательство не бить по Киеву), аннулированы.

Создается впечатление, что в условиях отсутствия два месяца предвкушаемого наступления украинских сил киевский режим стремится создать яркие информационные поводы, которые могли бы отвлечь внимание в мире от неудобной темы и дать повод к новым спекуляциям по поводу технических возможностей СБУ и ВСУ.

Но вот интересное совпадение: беспилотники появились в московском небе в тот момент, когда украинский президент Владимир Зеленский срочно отбыл в необъявленный заранее заграничный вояж. Сегодня он в Хельсинки, готовится ко встрече со скандинавскими лидерами, у которых он еще мало выпросил. Ну а затем его ждут в Берлине.

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press Владимир Зеленский

Конечно, интересно, как он сам прокомментирует ночную атаку дронов против Кремля. Но, как кажется, тут явное синхронное совпадение. Во-первых, пан Зеленский может сходу «отмазаться» от такой провокации, сославшись на свою неосведомленность об этой атаке. Дескать, он сам ждет дополнительных сведений, чтобы иметь возможность дать хоть какие-то комментарии. В конце концов, неоднократно в Киеве заявляли, что, например, и Запорожскую АЭС, и Донецк «русские обстреливают сами». Ничто не мешает тамошним пропагандистам завести такую же шарманку. Или сослаться на мифическое «русское сопротивление».

Ну а потом его свита устроит традиционную разноголосицу. Кто-то будет хвалиться таким броском к Кремлю, а кто-то на голубом глазу все отрицать. А у самого пана президента как бы алиби.

Не исключено, впрочем, что Зеленский покинул родные пределы, чтобы не оказаться в том самом бункере, по которому российская сторона, сняв «белые перчатки», нанесет уничтожающий удар возмездия тем же «Кинжалом». Как говорится, лучше пока побыть у европейских друзей, переждать возможные неприятности.

И вот что еще примечательно. В последние дни в западных СМИ стала муссироваться тема возможной физической ликвидации Владимира Путина. И вот, как по заказу, ночное нападение, которое в Кремле расценили как раз как покушение на президента страны. Хочется верить, что высказыванием «серьезной озабоченности» мы не ограничимся.