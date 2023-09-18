Правительство Москвы отправлено в отставку

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС/Kremlin.ru

Сергей Собянин отправил в отставку столичное правительство, подписанный им указ опубликован на официальном сайте правительства. Это стандартная процедура после избрания мэра, при которой все члены правительства продолжают исполнять свои обязанности, но в перспективе формируется новый состав органа исполнительной власти.

В соответствии со статьями 40 и 41 устава Москвы, статьей 6 закона Москвы «О правительстве Москвы» объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства, — говорится в указе.

Инаугурация Сергея Собянина состоялась 18 сентября на сцене парка «Зарядье» в Москве. На мероприятии в том числе присутствовали президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.

Путин поздравил главу столицы, отметив уровень доверия ему со стороны населения. По его словам, москвичи одобряют инициативы Собянина, так как видят реальные результаты его работы. Он назвал одним из достижений Собянина «прорывную модернизацию транспортной системы» и подчеркнул, что ее собираются развивать и в других городах по примеру Москвы. По словам президента, Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы по созданию прогрессивной и комфортной среды, а также по внедрению инноваций.