29 января 2026 в 12:05

Пожарные приступили к ликвидации возгорания в одной из московских квартир

МЧС Москвы сообщило о пожаре в квартире в Троицком административном округе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники экстренных служб Москвы ликвидируют пожар в одной из квартир Троицкого административного округа столицы, сообщило местное управление МЧС в своем Telegram-канале. Отмечается, что ЧП произошло на Изумрудной улице.

По данным ведомства, все случилось в результате возгорания личных вещей и мебели. Дальнейшая информация на данный момент уточняется.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в поселке Изумрудный в Новой Москве загорелся таунхаус. По данным авторов, на третьем этаже здания наблюдалось открытое горение. На место прибыли спасатели и врачи, данные о пострадавших не приводились.

До этого следователи возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) после пожара в хостеле в подмосковной Балашихе, где погибли четыре гражданина Кубы. Также возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

28 января крупный пожар произошел в конюшне в поселке Горки Ленинские в Подмосковье. Предварительная площадь возгорания составила 4,52 тыс. квадратных метров.

