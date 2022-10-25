После массовой драки на юго-западе Москвы задержаны 29 строителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичная полиция задержала 29 строителей после массовой драки на юго-западе Москвы, сообщает РЕН ТВ. Конфликт между рабочими из Узбекистана, Таджикистана и Турции произошел 24 октября на стройке на Мичуринском проспекте. Пострадавших в ходе потасовки нет. Причиной драки, по словам участников, стали «неприязненные отношения».

По факту инцидента проводится проверка. Участников драки привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Никто из участников конфликта не получил повреждений, — сказано в сообщении.

Вечером 28 августа в столичной Коммунарке из-за бытового конфликта произошла массовая драка с применением деревянных палок. Всего в потасовке участвовало не менее 10 человек. Как сообщил один из очевидцев произошедшего, конфликтующие также использовали ножи и чуть не зарезали его. По его словам, участники драки «не понимали, кого бить, кого не бить» и нападали толпой. В столичном ГУ МВД сообщили, что по факту произошедшего ведется проверка.

До этого стало известно, что жители ближнего зарубежья устроили массовую драку со стрельбой в подмосковном городе Пушкино. Инцидент произошел недалеко от нового жилого квартала Новое Пушкино. Очевидцы сняли видео с места происшествия, запечатлев следы крови и пустые гильзы на брусчатке. Сообщалось, что по следам драки удалось найти лишь одного участника потасовки, который был в крови и босиком.