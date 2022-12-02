Похитители заставили москвича отдать им ключ от кошелька с 250 биткоинами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники похитили жителя Москвы, после чего они заставили его отдать им ключ от цифрового кошелька, на котором было около 250 биткоинов стоимостью более 260 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пострадавший признался, что налет был совершен накануне: нападавшие выследили его на улице, надели мешок на голову, посадили в машину, а после увезли в Подмосковье.

Со слов заявителя, преступники похитили у него мобильный телефон, на котором якобы было установлено приложение с доступом к так называемому кошельку с криптовалютой, а на нем — около 250 биткоинов. Злоумышленники заставили мужчину сообщить пароль к этому кошельку, — сообщил спикер агентства.

После того как потерпевший сказал им пароль, они высадили его около деревни в Красногорске и скрылись. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». При этом на текущий момент не ясно, были ли выведены биткоины со счета мужчины.

Ранее стало известно, что в центре Москвы двое граждан Узбекистана похитили мужчину и требовали за него выкуп от родственников в 400 тысяч рублей. Позже похитителей задержали. Против них возбудили уголовное дело.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что курс ведущей криптовалюты — биткоина — может упасть с нынешних $15,8 тыс. до $10–12 тыс. на фоне новостей о банкротствах криптобирж и криптоброкеров. Так, например, агентство Bloomberg сообщило сегодня о том, что криптоброкер Genesis находится на грани банкротства и ищет $1 млрд, чтобы его избежать. Брокер ранее приостановил выплаты клиентам, когда оказалось, что его $175 млн заморожены на криптобирже FTX, тоже готовящейся к банкротству.