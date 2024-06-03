Погода в Москве на этой неделе: ждать ли ливни, грозы и резкое похолодание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что в Москве на этой неделе ожидаются обильные осадки в виде проливного дождя. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге с 3 по 7 июня?

Погода в Москве в течение рабочей недели

По словам Тишковца, за пять рабочих дней в столице выпадет 50 мм осадков, что является 65% от месячной нормы.

«Наиболее интенсивные дожди ожидаются в понедельник и четверг. 3 июня пройдут осадки с общим количеством до 11 мм, и ливневки могут и не справиться с наплывом воды, а 6 июня скорострельность атмосферной артиллерии в вечерний час пик достигнет критических значений — ожидается мощный залп ливня интенсивностью до 17 мм за несколько часов, а значит, возможны подтопления в низинных формах рельефа. Высота грозовых облаков будет достигать 10–12 км, поэтому сохранится вероятность мозаичного града диаметром 2-3 мм. При прохождении кучево-дождевых туч будет формироваться шкваловый ворот с усилением ветра до штормовых значений», — рассказал синоптик.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также сообщил, что в период с понедельника по пятницу в Москве воздух будет прогреваться до 22–24 градусов, ожидаются кратковременные дожди.

«На следующей неделе, с 3 по 7 июня, жара начнет сбавлять обороты и установится более комфортная погода. В среднем в дневные часы ожидается около 22–24 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут показывать около 15 градусов тепла. При этом в течение недели местами в Москве и по области будут проходить кратковременные дожди. Несмотря на понижение температуры, показатели все равно будут выше климатической нормы на четыре-пять градусов», — пояснил он.

По данным центра «Фобос», сегодня в Москве ожидается переменная облачность, сильный дождь и возможна гроза. Днем — от 24 до 26 градусов со знаком плюс. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером — небольшой дождь, возможна гроза. Ближайшей ночью переменная облачность. Температура воздуха — от плюс 15 до плюс 17 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге на этой неделе

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что на этой неделе в регионе ожидаются кратковременные дожди и небольшое понижение температуры воздуха.

«Кратковременные дожди, ливни и грозы сегодня еще будут по всей территории, но все по-прежнему локально, так как воздушная масса еще очень неустойчивая. Град каждый день отмечается в разных районах области и города. Понижение атмосферного давления привело к образованию циклона, который сегодня уйдет с территории Ленинградской области и унесет с собой дожди. В предстоящие два дня, 4 и 5 июня, относительно сухо, если и будут отдельные кратковременные дожди, то по территории Ленинградской области. В связи с этим солнце продолжит прогревать воздух днем, и температура в первой половине недели останется до +25 градусов», — написал специалист.

Метеоролог подчеркнул, что похолодание в Петербурге начнется после 6 июня, когда днем столбики термометров будут показывать всего плюс 20 градусов.

«Аномально жаркой погоды вроде и не будет, но высокая среднесуточная температура пока сохранится, поэтому снижение температуры пока очень небольшое. Более заметное похолодание должно начаться после 6 июня, и вторая половина недели уже ожидается с дневной температурой до плюс 20 градусов, кратковременные дожди и грозы снова начнутся по всей территории», — резюмировал Колесов.

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