Часов Яр, Крынки, Работино: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 3 июня

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры WarGonzo, «Два майора» и «Рыбарь». Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Красногоровки, Карловки, Очеретино, Липцев, Работино, Старомайорского, Урожайного и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 3 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Здесь продолжаются бои в районе Работино и северо-западнее Вербового. Особой наступательной активности на этом участке нет, но и сказать, что фронт затих, тоже нельзя. Донецкий фронт. В Парасковиевке идет зачистка западных окраин населенного пункта. В Красногоровке российские войска продолжают расширять зону своего контроля с восточной стороны города, также продолжается продвижение ВС РФ в центральной части этого населенного пункта. Продолжаются бои на подступах к Карловке и Яснобродовке. Есть продвижения российских войск в направлении населенного пункта Сокол, где боевые действия уже развернулись на окраине поселка. Также продолжаются бои в районе Новоалександровки. Часовоярское направление. Продолжается штурм восточных окраин Часова Яра. Российские войска стремятся овладеть высотами, которые мешают дальнейшему успешному продвижению», — сообщает авторы проекта.

По данным источников WarGonzo, на Харьковском направлении продолжаются бои в центральной части Волчанска, поскольку ВСУ активно контратакуют, подтягивая резервы. Также бои продолжаются в районе Липцев.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении противник, несмотря на потери, старается организовать контрудары и отбить занятые территории. Сообщают о применении РСЗО HIMARS, в том числе по приграничной территории Белгородской области. Бои в Волчанске с мест характеризуют как ожесточенные, идет штурм нашими подразделениями Агрегатного завода и района многоэтажек. На Липцевском направлении наши штурмовики продвинулись в лесополосе юго-восточнее н.п. Глубокое, полный контроль над данным районом местности откроет дорогу на Липцы. На направлении на Часов Яр наши войска охватывают восточный микрорайон города, заняты дачи на северо-востоке. Еще севернее идут бои в районе Богдановки. Наша авиация наносит удары западнее водоканала Северский Донец — Донбасс. Западнее Авдеевки идут бои северо-западнее Очеретино в направлении Новоалександровки. Сообщают о подходе передовых подразделений ВС России к н.п. Сокол, противник подтянул РСЗО, применяет множество FPV. Наступательные действия продолжаются в районе освобожденных Нетайлово и Уманского», — говорится в публикации.

Авторы Telegram-канала «Два майора» отметили, что на Южно-Донецком направлении ВС России ведут бои на восточной окраине Парасковиевки, а также расширяют зону контроля к югу от Новомихайловки.

«На Запорожском фронте западнее Нестерянки подразделения армии России закрепляются после рывка и занятия нескольких опорных пунктов противника. Враг отвечает артиллерийским огнем кассетными боеприпасами и ударами дронов. На Херсонском направлении идут тяжелые бои на островах. Враг вынужден отводить оставшиеся малые штурмовые группы из Крынок в островную зону, насыщает оборону сотнями FPV-дронов. Действия сторон в пойме реки сводятся к выявлению сил друг друга, прежде всего на лодках, и уничтожением их FPV. Наша авиация и артиллерия утюжат вражеский берег», — рассказали журналисты

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

«Рыбарь»

«На Бахмутском направлении ВС РФ пытаются проломить оборону противника в микрорайоне Канал на восточной окраине Часова Яра, а также у Часовоярского ремонтного завода. На Донецком направлении в Красногоровке российские подразделения в ходе боев продвинулись на восточной окраине города, севернее промзоны в центре и освободили территорию агрокомплекса в западной части населенного пункта. На Угледарском направлении российские войска расширили зону контроля на восточной окраине Парасковиевки, а также в лесополосах к юго-западу от Новомихайловки и западнее Сладкого», — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что на Времьевском направлении ВС РФ значительно расширили зону контроля на северной и восточной окраинах Старомайорского, а также продолжаются тяжелые бои в Урожайном.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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