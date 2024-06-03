Королевская семья Британии: последние новости, атака на Кейт, злоба Уильяма

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон столкнулась с атакой недоброжелателей во время лечения от рака, а принц Уильям выразил недовольство поведением герцогини Сассекской Меган Маркл. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 3 июня?

Что известно об атаке хейтеров на Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон на настоящий момент проходит лечение от онкологического заболевания, которое было выявлено у нее во время операции на брюшной полости. Недавно сообщалось, что принцесса Уэльская начала проводить время вне дома и успешно проходит химиотерапию, однако некоторые полагают, что истинное состояние здоровья Кейт скрывается, рассказал королевский эксперт Фил Дампьер в интервью для The Sun.

Фил Дампьер отметил, что большинство людей с пониманием относятся к ситуации и уважают решение Миддлтон не выходить в свет, однако в этот период у семьи Уэльских появились хейтеры.

«Конечно же, не обходится без глупых людей, всех этих интернет-троллей. Боюсь, с этим ничего нельзя сделать. Есть некоторые сумасшедшие, которые распространяют о ней всякие нелепые слухи. Но большинство людей будут рады, если она выздоровеет», — отметил Дампьер.

Эксперт заявил, что Кейт с радостью вернется к своим обязанностям, когда оправится.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

«Она уже главная звезда в королевской семье, а когда она вернется, то станет еще большей звездой», — резюмировал он.

Почему Карл III намерен оборвать связи с принцем Эндрю

Карл III намерен прекратить общение и разорвать связи с младшим братом принцем Эндрю, поскольку тот не хочет выселяться из резиденции Royal Lodge и переезжать в новый дом во Фрогморе, пишет The Times.

По информации источника, монарх давно пытается выселить брата и его бывшую жену из особняка, чтобы принц Уильям со своей семьей мог занять место в доме. В противном случае король перестанет финансировать младшего брата.

«Если Эндрю откажется выехать в разумные сроки, то король может быть вынужден переоценить весь пакет поддержки, которую он предоставляет, и герцогу придется самому финансировать львиную долю расходов на свою безопасность, проживание и образ жизни, что, учитывая затраченные суммы, маловероятно в долгосрочной перспективе. Все заботятся о его благополучии и интересах, но есть пределы терпению и терпимости», — заявил близкий к королю источник.

Если принц Эндрю пойдет навстречу брату, то король продолжит платить за его комфортную жизнь из своих частных средств, отметил The Times.

Почему принц Уильям зол на Меган Маркл

Принцу Уильяму стало известно о сравнениях супруги принца Гарри Меган Маркл с принцессой Дианой после ее визита в Нигерию. Он резко раскритиковал такие разговоры и выразил недовольство, сообщает The Mirror.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Меган Маркл

«Уильям не хочет лишать Гарри права прославлять наследие их матери. Что его беспокоит, так это то, как Меган выставляет напоказ современную версию Дианы, он находит это безвкусным и оскорбительным не только по отношению к нему, но и к Кейт», — поделился с изданием инсайдер.

По информации источника, принц Уильям также недоволен тем, что его младший брат Гарри не консультируется с ним насчет своих поездок, которые они с Меган Маркл организовывают для того, чтобы прославить наследие Дианы.

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