Молодая жена, алкоголь, госпитализация: куда пропал актер Станислав Любшин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Станислав Любшин

Народный артист РСФСР Станислав Любшин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Любшин

Станислав Любшин родился 6 апреля 1933 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Актер снимался в картинах «Конец света», «Мне двадцать лет», «Большая руда», «Ожидания», «Щит и меч», «Щит и меч: Фильм второй», «Монолог», «Моя жизнь», «Слово для защиты», «Дом окнами в поле», «Кин-дза-дза!», «Тартюф», «Дым», «Царевич Алексей», «Кино про кино», «Риелтор», «Умножающий печаль», «Дядя из Чикаго», «Треск», «Черта», «Годунов», «Автобусы здесь не ходят» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Любшина

Первой женой Станислава Любшина была женщина по имени Светлана. В браке они прожили 40 лет и воспитали двух сыновей: Юрия и Вадима.

Бывшая супруга актера рассказывала, что он злоупотреблял спиртными напитками.

«Станислав стал очень хорошо пить. Это сильно его психику поменяло. Он не был запойным, не пил так много и долго, как Бурков, Шукшин, но все же... Возможно, с этого и начались наши разногласия. Я его постоянно уговаривала, чтобы этого не делал. Но Стас тогда пришел на работу во МХАТ, а там многие во главе с Олегом Ефремовым — до невозможности пьющие были. Одни люди, накачавшись, веселеют, становятся остроумными. Другие, наоборот, начинают плакать. Станислав к первой категории относился», — вспоминала она.

Вторая жена Любшина — журналист Ирина Корнеева. Избранница младше артиста на 40 лет.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Станислав Любшин

Что известно о состоянии здоровья Любшина

В сентябре 2023 года стало известно о госпитализации Станислава Любшина.

«Актера Станислава Любшина госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи подозревают у него транзиторную ишемическую атаку головного мозга. По данным Baza, Станислав Андреевич попал в больницу 11 сентября. Его госпитализировали прямо из Московского художественного театра имени Чехова. Врачи диагностировали у Любшина нарушение кровообращения головного мозга», — писал Telegram-канал Baza.

Позже пресс-служба МХТ им. Чехова заявила, что артист чувствует себя хорошо.

«С ним произошел несчастный случай во время спектакля „Чайка“ в субботу, его отвезли в больницу, но состояние у него стабильное, хорошее. Сейчас он себя чувствует хорошо», — пояснили в пресс-службе учреждения.

Спустя время Любшин сам вышел на связь и сообщил, что с ним все в порядке.

«Спасибо большое. У меня все хорошо», — подчеркнул он.

Чем сейчас занимается Любшин

Станислав Любшин продолжает творческую деятельность. 91-летний артист задействован в постановках «9 ряд. 10, 11 место» и «Третий звонок, господа!».

В 2023 году он также снялся в сериале «Гид и большие соблазны».

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