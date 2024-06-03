Лечение рака Миддлтон перешло в новую стадию: последние новости о принцессе

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Зарубежные СМИ пишут, что лечение рака Кейт Миддлтон перешло в новую стадию и супруга наследника британского престола идет на поправку. Что известно о состоянии принцессы, какие последние новости выходили о ней?

Что известно о состоянии Миддлтон

Издание Vanity Fair сообщает, что за последние недели состояние здоровья Кейт Миддлтон значительно улучшилось.

По сведениям источника, Кейт, у которой в начале года обнаружили злокачественную опухоль, проходит курс профилактической химиотерапии. Согласно его словам, лечение рака перешло в новую стадию и супруга принца Уильяма идет на поправку.

«Когда оказалось, что она хорошо переносит лекарства и на самом деле чувствует себя лучше, это было большим облегчением. Период, конечно, очень непростой и тревожный. Все вокруг нее сплотились — Уильям, ее родители, ее сестра и брат», — говорится в сообщении.

Где сейчас принцесса

Источники Daily Mail утверждают, что принцессу Уэльскую можно увидеть прогуливающейся в окрестностях поместья Аделаида в Виндзоре. Компанию ей составляют то дети, то супруг, то родители и сестра. Это может говорить о том, что она идет на поправку и химиотерапия не оказала разрушительного влияния на ее здоровье.

Тем не менее пресс-служба Кенсингтонского дворца подчеркнула, что Кейт требуется время на восстановление. Так, ее не будет на традиционном полковничьем смотре (Colonel`s Review) 8 июня: принцесса Уэльская по традиции считается полковником Ирландской гвардии и раз в год проводит личный смотр войск. Кроме того, ее не будет на церемонии выноса знамени.

Как отмечают СМИ, в ближайшее время принц Уильям с женой и детьми уедут в поместье Сандрингем, где скроются от любопытных глаз. Принц Уэльский может себе это позволить, поскольку решил не отвлекать внимания публики от предстоящих досрочных выборов в Великобритании. The Sun предполагает, что в ближайшее время Кейт Миддлтон может выступить еще с одним видеообращением, чтобы развеять «теории заговора».

Как выглядит Миддлтон

На днях журнал People сообщал, что Кейт Миддлтон чувствует себя неважно: она сильно похудела и потеряла волосы.

По информации источника, на настоящий момент нет никаких предположений о дате и времени, когда принцесса Уэльская вернется к выполнению королевских обязанностей и посещению публичных мероприятий.

«Нет никаких графиков и тем более спешки. Она вернется, когда почувствует, что готова, и когда врачи ей разрешат. Но она 100% вернется к работе, в этом нет сомнений», — уточнил он.

Онколог, автор диссертации по раку толстой кишки Людмила Лебедева заявила, что принцесса Уэльская болеет раком толстой кишки, который является одним из самых распространенных и агрессивных видов онкозаболеваний. По ее словам, колоректальный рак лидирует по смертности среди других видов.

«Эта опухоль является одной из основных причин онкологической смертности, занимает третье место по распространенности», — объяснила эксперт.

Уточняется, что спровоцировать опухоль в толстой кишке могут внешняя среда, наследственность или воспалительный процесс. Люди, у которых родственники перенесли онкологию, и те, кто ведет неправильный образ жизни, находятся в группе риска.

По данным издания, летальность от колоректального рака высока, поскольку злокачественная опухоль поздно диагностируется. Лечат рак оперативно, путем удаления кишечника с опухолью и лимфоузлов, в которых возможны метастазы. После этого больному назначается химиотерапия.

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