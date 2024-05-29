Больная раком Кейт Миддлтон похудела и теряет зубы Больная раком Кейт Миддлтон вышла на прогулку с родственниками

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике во время прогулки с родителями и членами семьи, пишет People. 42-летняя жена принца Уильяма выглядела сильно похудевшей, отмечает издание. По данным журналистов, она хорошо переносит курс химиотерапии, хотя и начала терять волосы и зубы из-за побочных эффектов лечения.

Источники во дворце сообщают, что Кейт не вернется к своим рабочим обязанностям, пока ее медицинская бригада не даст ей на это разрешение. По данным бывшего пресс-секретаря королевы Елизаветы Эйлса Андерсона, сейчас принцесса сосредоточена на восстановлении сил. Сообщается, что когда Кейт полностью выздоровеет, она вернется к своим обязанностям с новыми силами, — говорится в источнике.

Ранее сообщалось, что Миддлтон не появится на публике до конца 2024 года из-за онкологического заболевания толстой кишки, о котором стало известно в марте. По данным источника в королевской семье, у нее не запланировано никаких мероприятий. Знакомый Миддлтон также поведал, что на данный момент она уделяет больше времени своему психологическому здоровью и старается избегать любого стресса.

До этого журнал Tatler разместил на обложке июльского выпуска портрет принцессы Уэльской, написанный художницей Ханной Узор. Однако пользователи Сети не оценили изображение супруги принца Уильяма. На картине королевская особа предстала в наряде, который надевала в 2022 году на государственный банкет.

Люди обратили внимание на карикатурность изображения Миддлтон. Некоторые отметили, что Узор написала «ужасный портрет» для такой красивой женщины, как принцесса Уэльская. Другие высказали мнение, что художница сделала из Кейт «филиппинку».