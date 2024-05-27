Онколог рассказала о раке, которым болеет Кейт Миддлтон Онколог Лебедева: у Кейт Миддлтон очень распространенный рак толстой кишки

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принцесса Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон болеет раком толстой кишки, который является одним из самых распространенных и агрессивных видов онкозаболеваний, пишет «Царьград» со ссылкой на онколога, автора диссертации по раку толстой кишки Людмилу Лебедеву. По ее словам, колоректальный рак лидирует по смертности среди других видов.

Эта опухоль является одной из основных причин онкологической смертности, занимает третье место по распространенности, — объяснила эксперт.

Уточняется, что спровоцировать опухоль в толстой кишке могут внешняя среда, наследственность или воспалительный процесс. Люди, у которых родственники перенесли онкологию, и те, кто ведут неправильный образ жизни, находятся в группе риска.

По данным издания, летальность от колоректального рака высока, поскольку злокачественная опухоль поздно диагностируется. Лечат рак оперативно, путем удаления кишечника с опухолью и лимфоузлов, в которых возможны метастазы. После этого больному назначается химиотерапия.

Ранее стало известно, что принцесса Кейт Миддлтон, вероятно, не появится на публике до конца этого года. По данным источника в королевской семье, у нее не запланировано никаких мероприятий. Предполагаемый друг принцессы Кейт Миддлтон также рассказал, что в настоящее время она уделяет больше времени своему психическому здоровью.