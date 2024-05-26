Раскрыты новые подробности о состоянии тяжелобольной Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон не появится на публике до конца года

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон, вероятно, не появится на публике до конца этого года, сообщает издание The Daily Beast. По данным источника в королевской семье, у нее не запланировано никаких мероприятий.

Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пуст. Ничего не запланировано. Она может не появляться на публике до конца года, — сообщил инсайдер.

Предполагаемый друг принцессы Кейт Миддлтон также рассказал, что в настоящее время она уделяет больше времени своему психическому здоровью.

Главное для нее сейчас — избегать любого стресса или беспокойства и просто продолжать поправляться, — добавил источник.

Ранее журнал Tatler разместил на обложке июльского выпуска портрет принцессы Уэльской, написанный художницей Ханной Узор. Однако пользователи Сети не оценили изображение супруги принца Уильяма. На картине королевская особа предстала в наряде, который надевала в 2022 году на государственный банкет.

Люди обратили внимание на карикатурность изображения Миддлтон. Некоторые отметили, что Узор написала «ужасный портрет» для такой красивой женщины, как принцесса Уэльская. Другие высказали мнение, что художница сделала из Кейт «филиппинку».