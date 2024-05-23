Пользователей сетей ужаснул новый портрет Кейт Миддлтон Журнал Tatler поместил на обложку новый портрет Кейт Миддлтон

Журнал Tatler разместил на обложке июльского выпуска портрет принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, написанный художницей Ханной Узор. Однако пользователи Сети не оценили изображение супруги принца Уильяма.

На картине королевская особа предстала в наряде, который надевала в 2022 году на государственный банкет. Так, художница запечатлела Миддлтон в белоснежном платье Jenny Packham, с любимой тиарой принцессы Дианы «Узелки любви» и брошью с изображением покойной королевы Елизаветы II. На груди Кейт заметна желтая лента — знак того, что супруга принца Уильяма стала старшим членом монаршей семьи.

Когда вы не можете лично познакомиться с натурщиком, вы должны рассмотреть все, что сможете найти, и собрать воедино тонкие человеческие моменты, запечатленные на разных фотографиях: есть ли у них особая манера стоять, держать голову или руки? — рассказала художница журналистке Tatler Хелен Росслин.

Но старания Узор не оценили пользователи социальных сетей. Люди обратили внимание на некоторую карикатурность изображения Миддлтон. Некоторые отметили, что Узор написала «ужасный портрет» для такой красивой женщины как принцесса Уэльская. Другие выразили мнение, что художница сделала из Кейт «филиппинку». Пользователи также выразили надежду, что представленная работа является шуткой или пародией.

Ранее журналисты RadarOnline заявили, что у Миддлтон поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии.

Принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. По данным RadarOnline, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать.