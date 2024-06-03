Травмы и смерти в цирке, хейт, слова о Путине и СВО: как живут Запашные

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь дрессировщика Аскольда Запашного Ева сломала ногу во время выступления в цирке. Что известно о самочувствии артистки, какие еще происшествия были в цирке Запашных, что братья говорили про СВО и президента РФ Владимира Путина?

Что произошло с дочерью Аскольда

Эдгард Запашный сообщил в своем Telegram-канале, что лошадь поскользнулась и рухнула прямо на его племянницу — ее нога оказалась зажатой между манежем и животным. Девушка получила перелом трех костей.

«У Евы Запашной перелом трех костей! Ева не падала с лошади: выполняя элементы джигитовки, сидя на лошади, ее лошадь поскользнулась и упала прямо на артистку. Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы. Это цирк, такое бывает!» — написал Запашный.

На опубликованных кадрах Ева после падения с лошади хватается за ногу, а затем встает на вторую. К ней сразу поспешили на помощь и увели с манежа. Перед госпитализацией девушка улыбалась, пока медики фиксировали ее на носилках.

Позднее дрессировщик Аскольд Запашный рассказал, что его 14-летняя дочь, несмотря на тройной перелом, весела и сохраняет бодрость духа. По его словам, девочку могут выписать из больницы домой уже завтра, но ей предстоит длительная реабилитация.

«Она у меня очень крепкая и, несмотря на тройной перелом плюсневых костей, сохраняет бодрость духа», — отметил артист.

Врачи также подозревали у девочки повреждение колена, но компьютерная томография и рентген показали — с ним все в порядке. При этом специалисты не исключили, что у юной артистки могут быть проблемы со связками, добавил он.

Как рассказал дрессировщик, 3 июня Еве предстоит пройти магнитно-резонансную томографию, после этого ее отпустят домой. По прогнозам медиков, на выздоровление потребуется около месяца.

Что известно о смерти эквилибристки в цирке Запашных

9 марта стало известно о смерти эквилибристки Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Влады Морозовой. Утверждалось, что Морозова скончалась перед выступлением — сначала она потеряла сознание, а затем впала в кому. Медики не смогли ее спасти.

По версии Telegram-канала «112», причиной смерти девушки могла стать гипогликемия. Источник канала утверждает, что эквилибристка принимала специальные препараты, чтобы не набирать вес.

Гипогликемия — это состояние организма, при котором в крови снижен уровень сахара. Нехватка глюкозы ведет к уменьшению количества энергии, нарушению функции всех тканей и органов. Тяжелое течение гипогликемии может привести к летальному исходу. Осложнения обусловлены необратимым повреждением клеток, которые не способны функционировать без глюкозы.

Генеральный директор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором сообщил о смерти молодой эквилибристки.

«В реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — сказал Запашный на видео, опубликованном вечером 9 марта.

По словам дрессировщика, во время спектакля Морозова зашла за кулисы, где потеряла сознание. Бригады скорой помощи пытались на месте оказать помощь артистке. После ее увезли в Городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова. Запашный добавил, что врачи пытались реанимировать девушку свыше трех часов.

Перед спектаклем Морозова прошла медицинское освидетельствование, подчеркнул директор цирка.

Он также опроверг данные Telegram-канала «112» о времени смерти Морозовой. Запашный прикрепил к сообщению скриншот новости «112» с временем ее публикации (21:15 мск), отметив, что спектакль начался в 17:00.

«Сравните время публикации и утверждение, что она умерла до начала в 17:00 спектакля! Владу из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива», — написал дрессировщик.

Кроме того, Запашный опроверг информацию другого Telegram-канала, который сообщил, что по факту кончины Морозовой Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Что Эдгард Запашный говорил о Путине и СВО

Своими действиями в ходе СВО на Украине президент России Владимир Путин показал, что он является «более решительным человеком, чем все вместе взятые» на планете, заявил Запашный в разговоре с NEWS.ru. Он считает, что Россия, начав спецоперацию, опередила Украину «на несколько часов», в противном случае «сейчас полыхали бы Белгород, Брянск, Ростов».

«Начало специальной операции я застал в Венгрии на международном цирковом фестивале. Ко мне тут же подбежали венгры, зная, что я не единожды жал руку Владимиру Владимировичу Путину, и стали задавать вопросы: „Это война? Третья мировая?“. На тот момент мне показалось, что мы приводим в чувство линию фронта, касающуюся Донбасса. Я думал, что сейчас наши откинут их километров на 500 и все закончится. Но оказался неправ: не спрогнозировал, что Путин — более решительный человек, чем все вместе взятые», — отметил Эдгард Запашный.

По мнению артиста, Путин, начав спецоперацию на Украине, «пошел на беспрецедентный и правильный шаг». В противном случае президент России «мог столкнуться с проблемой повторения судьбы Сталина, когда он не поверил, что на нас нападут и был подписан пакт Молотова — Риббентропа».

«Историки ему (Сталину. — NEWS.ru) всю жизнь припоминают, что если бы он был готов [не заключать пакт о ненападении], жертв было бы гораздо меньше. Убежден, что история циклична и то же самое могло произойти у нас. Украина бы пошла [на территорию РФ], и сейчас полыхали бы Белгород, Брянск, Ростов», — заключил Запашный.

Что Запашный говорил про хейтеров и цирк без животных

Эдгард Запашный подчеркнул, что разнообразные обвинения от недоброжелателей только закаляют. Он считает: от творческого тандема братьев Запашных хейт «отскакивает, как от Федора Емельяненко».

«Хейт — он закаляет. Я знаю много людей с броней Федора Емельяненко. Его так хейтили! Особенно когда он проигрывал заключительные бои. Сразу все забывали его прошлые победы. Но я знаю, что от Федора отскакивает все это. И от нас тоже», — признался артист.

Комментируя инициативу о запрете цирков с животными, которую выносили на рассмотрение Госдумы, Запашный отметил, что в случае ее реализации подобное заведение не будет иметь успеха. Он предложил авторам законопроекта самостоятельно попробовать создать цирк без животных на любой из 40 площадок страны.

«Сделай цирк без животных, в любой форме, в какой ты хочешь, — с акробатами, гимнастами, клоунами, с кем угодно — у нас много артистов, можете взять независимых. Создайте проект, покатайте его по стране хотя бы полгода. Все закончится через два месяца», — выразил уверенность Эдгард Запашный.

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