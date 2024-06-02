Запашный раскрыл состояние дочери после тройного перелома в цирке Запашный заявил, что его дочь после тройного перелома сохраняет бодрость духа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аскольд Запашный

Дрессировщик Аскольд Запашный сообщил MK.RU, что его 14-летняя дочь Ева, несмотря на тройной перелом, весела и сохраняет бодрость духа. По его словам, девочку могут выписать из больницы домой уже завтра, но ей предстоит длительная реабилитация.

Она у меня очень крепкая и, несмотря на тройной перелом плюсневых костей, сохраняет бодрость духа, — отметил артист.

По словам Запашного, врачи также подозревали у девочки повреждение колена, но компьютерная томография и рентген показали, что с ним все в порядке. При этом специалисты не исключили, что у юной артистки могут быть проблемы со связками, добавил он.

Как рассказал дрессировщик, 3 июня Еве предстоит пройти магнитно-резонансную томографию, после этого ее отпустят домой. По прогнозам медиков, на выздоровление потребуется около месяца.

Об инциденте с Евой Запашной ранее сообщил ее дядя Эдгард Запашный. Он рассказал, что его племянница сломала ногу во время выступления в цирке. Артист уточнил, что животное поскользнулось и рухнуло прямо на его племянницу — ее нога оказалась зажатой между манежем и лошадью. Девушка получила перелом трех костей.

На опубликованных кадрах Ева после падения с лошади хватается за ногу, а затем встает на вторую. К ней сразу поспешили на помощь и увели с манежа. Перед госпитализацией девушка улыбалась, пока медики фиксировали ее на носилках.