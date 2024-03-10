Загадочная смерть эквилибристки цирка Запашного: что случилось, подробности

Фото: Социальные сети

Влада Морозова

9 марта стало известно о смерти эквилибристки Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Влады Морозовой. Что случилось с девушкой, почему она умерла, как отреагировал на трагедию гендиректор цирка Эдгард Запашный и какую информацию он опроверг?

Что известно о смерти эквилибристки цирка на Вернадского

О кончине 22-летней девушки стало известно 9 марта. Отмечалось, что Морозова скончалась перед выступлением — сначала она потеряла сознание, а затем впала в кому.

«В Москве эквилибристика цирка на Вернадского умерла перед выступлением. Сегодня 22-летняя Влада Морозова внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Спасти девушку не смогли», — писал Telegram-канал «112».

Источник сообщил, что причиной смерти девушки могла стать гипогликемия. Источник уточняет, что эквилибристка принимала специальные препараты, чтобы не набирать вес.

«Предварительная причина смерти — гипогликемия. Влада весила всего 40 килограммов и принимала лекарства, чтобы не поправляться. По факту смерти проводится проверка», — отмечалось в публикации Telegram-канала.

Гипогликемия — это состояние организма, при котором в крови снижен уровень сахара. Нехватка глюкозы ведет к уменьшению количества энергии, нарушению функции всех тканей и органов. Тяжелое течение гипогликемии может привести к летальному исходу. Осложнения обусловлены необратимым повреждением клеток, которые не способны функционировать без глюкозы.

На настоящий момент специалисты не установили истинную причину смерти артистки.

Фото: Социальные сети Влада Морозова

Какие подробности смерти Морозовой раскрыл Запашный

Генеральный директор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором сообщил о смерти молодой эквилибристки.

«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — сказал Запашный на видео, опубликованном в 22:01 мск 9 марта.

По словам дрессировщика, во время спектакля Морозова зашла за кулисы, где потеряла сознание. Бригады скорой помощи пытались на месте оказать помощь артистке. После ее увезли в Городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова. Запашный добавил, что врачи пытались реанимировать девушку свыше трех часов.

Перед спектаклем Морозова прошла медицинское освидетельствование, подчеркнул директор цирка.

Какую информацию опроверг Запашный

Гендиректор цирка на Вернадского опроверг данные Telegram-канала «112» о том, что Морозова скончалась перед выступлением. Запашный прикрепил к сообщению скриншот новости «112» с временем ее публикации (21:15 мск), отметив, что спектакль начался в 17:00.

«Сравните время публикации и утверждение, что она умерла до начала в 17:00 спектакля! Владу из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива», — написал дрессировщик.

Кроме того, Запашный опроверг информацию другого Telegram-канала, который сообщил о том, что по факту кончины Морозовой Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Никто и никакого уголовного дела не возбуждал <...> [Недоброжелатели] в ближайшее время используют эту трагедию для того, чтобы дискредитировать нашу деятельность и завалить проверяющие органы кучей заявлений», — указал артист.

Также Запашный опубликовал видео трюка, после которого Морозова потеряла сознание за кулисами, и последние фотографии молодой артистки.

«Это последние фотографии Влады. Покойся с миром, наша любимая девочка», — подписал снимки Запашный.

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