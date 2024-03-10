9 марта стало известно о смерти эквилибристки Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Влады Морозовой. Что случилось с девушкой, почему она умерла, как отреагировал на трагедию гендиректор цирка Эдгард Запашный и какую информацию он опроверг?
Что известно о смерти эквилибристки цирка на Вернадского
О кончине 22-летней девушки стало известно 9 марта. Отмечалось, что Морозова скончалась перед выступлением — сначала она потеряла сознание, а затем впала в кому.
«В Москве эквилибристика цирка на Вернадского умерла перед выступлением. Сегодня 22-летняя Влада Морозова внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Спасти девушку не смогли», — писал Telegram-канал «112».
Источник сообщил, что причиной смерти девушки могла стать гипогликемия. Источник уточняет, что эквилибристка принимала специальные препараты, чтобы не набирать вес.
«Предварительная причина смерти — гипогликемия. Влада весила всего 40 килограммов и принимала лекарства, чтобы не поправляться. По факту смерти проводится проверка», — отмечалось в публикации Telegram-канала.
Гипогликемия — это состояние организма, при котором в крови снижен уровень сахара. Нехватка глюкозы ведет к уменьшению количества энергии, нарушению функции всех тканей и органов. Тяжелое течение гипогликемии может привести к летальному исходу. Осложнения обусловлены необратимым повреждением клеток, которые не способны функционировать без глюкозы.
На настоящий момент специалисты не установили истинную причину смерти артистки.
Какие подробности смерти Морозовой раскрыл Запашный
Генеральный директор Большого Московского цирка на Вернадского Эдгард Запашный в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором сообщил о смерти молодой эквилибристки.
«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — сказал Запашный на видео, опубликованном в 22:01 мск 9 марта.
По словам дрессировщика, во время спектакля Морозова зашла за кулисы, где потеряла сознание. Бригады скорой помощи пытались на месте оказать помощь артистке. После ее увезли в Городскую клиническую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова. Запашный добавил, что врачи пытались реанимировать девушку свыше трех часов.
Перед спектаклем Морозова прошла медицинское освидетельствование, подчеркнул директор цирка.
Какую информацию опроверг Запашный
Гендиректор цирка на Вернадского опроверг данные Telegram-канала «112» о том, что Морозова скончалась перед выступлением. Запашный прикрепил к сообщению скриншот новости «112» с временем ее публикации (21:15 мск), отметив, что спектакль начался в 17:00.
«Сравните время публикации и утверждение, что она умерла до начала в 17:00 спектакля! Владу из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива», — написал дрессировщик.
Кроме того, Запашный опроверг информацию другого Telegram-канала, который сообщил о том, что по факту кончины Морозовой Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
«Никто и никакого уголовного дела не возбуждал <...> [Недоброжелатели] в ближайшее время используют эту трагедию для того, чтобы дискредитировать нашу деятельность и завалить проверяющие органы кучей заявлений», — указал артист.
Также Запашный опубликовал видео трюка, после которого Морозова потеряла сознание за кулисами, и последние фотографии молодой артистки.
«Это последние фотографии Влады. Покойся с миром, наша любимая девочка», — подписал снимки Запашный.
Читайте также:
«В глаза ей посмотреть»: Запашный о выкинувшем кота Твикса проводнике
«До слез довел»: тяжело больная Зиверт хотела «выцарапать» глаза Преснякову