Дети за границей, новые треки и фильм: что происходит в жизни Киркорова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров с детьми

Журналист Сергей Майоров рассказал, что певец Филипп Киркоров отправил своих наследников на обучение за границу. Что об этом известно, какие последние новости выходили об артисте?

Где учатся дети Киркорова

Майоров в программе «Однажды» на НТВ уточнил, что артист уделяет огромное внимание образованию 12-летней Аллы-Виктории и 11-летнего Мартина. Соответствующую информацию подтвердил отец певца Бедрос Киркоров. По словам мужчины, теперь ему грустно, что дети находятся очень далеко.

«Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», — рассказал он.

Говоря о характере детей, он отметил, что Мартин — это копия Филиппа в детстве. Алла-Виктория при этом настырная девочка с собственным мнением, поделился Киркоров-старший.

Какой трек выпустил Киркоров

Народный артист России 31 мая презентовал трек под названием «Стирай», исполненный совместно с певцом Олегом Майами. В композиции поется про воспоминания и близких людей, которых хочется забыть после предательства.

«А я оставлю тебе наш с тобой МАЙ! Трек с Олегом Майами уже в Сети!» — написал Киркоров в своем Telegram-канале.

В ходе презентации песни поп-король рассказал, что всегда все делает сам. Он сравнил себя с американской певицей Мадонной, которая, как и он, все контролирует самостоятельно.

«Да, помощники — это прекрасно, но как только начинаешь расслабляться и выпускать дело из своих рук, либо на деньги обманывают, либо предают. Я это проходил в своей жизни. Я начинал сам и последние пять лет все делаю сам», — цитирует KP.RU Киркорова.

Певец также добавил, что строго контролирует каждого сотрудника своей команды. По его словам, это и есть секрет успеха.

«Хочешь уметь успех — все контролируй. Все остальное — стирай!» — заверил Филипп.

Как признался Майами, инициатором дуэта стал он. При этом Киркорову не сразу понравилась песня. Сначала он отказался от предложения, но потом все-таки услышал в композиции хит и перезвонил.

«Под „Стирай“ можно и погрустить, и пострадать, и вспомнить... Там есть слова достаточно трагические. Это как до меня только недавно дошло, спустя 30 лет выступления с песней „Единственная моя“, что песня-то трагическая, а не отрыв, как принято ее воспринимать. „Не родятся наши дети, не подарят нам цветы…“ Трагедия! „Стирай“ вроде тоже танцевалка, но я уверен, что эту песню будут слушать и те, кто давно расстался, и те, кто только сейчас переживает боль расставания. Мы все расставались, но нет встреч без расставания. И об этом песня», — сказал поп-король KP.RU.

Что за фильм анонсировал Киркоров

Выпустив композицию под названием «Стирай», певец анонсировал начало музыкальной трилогии, которая завершится премьерой авторского фильма «Черная пантера».

«Три песни, три клипа. И еще летом запускаем полный метр, художественный фильм», — заявил Киркоров в беседе с KP.RU.

Поп-король заверил, что премьера его дебютного фильма состоится 1 декабря. Как отмечает издание, в картине Киркорова снимутся многие российские звезды.

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